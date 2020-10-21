Селюк: «Зальцбург» возил «Локомотив», как детей

https://static.news.ru/photo/f8f4263c-13d2-11eb-8ec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclokomotiv/vk.com

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на ничью московского «Локомотива» в первом матче Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом». Игра завершилась со счётом 2:2.

Да, ничья, но их («Локомотив». — NEWS.ru) возили молодые ребята, как детей. Где Гжегож Крыховяк — лучший игрок «железнодорожников» в России? Они выглядели, как подопытные кролики, как «Зенит» с «Брюгге», — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, «Зальцбург» должны были ослабить игроки, переболевшие коронавирусом. Но этого не было видно, как и игры «красно-зелёных».

Не видел даже, коснулся ли Федя Смолов мяча или нет. Первый гол случайный — пушка Эдера стреляет раз в год, — добавил он.

Ранее экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Сергей Веденеев прокомментировал поражение питерцев в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов от бельгийского «Брюгге» (1:2), писал NEWS.ru.