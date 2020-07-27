Белоус: лично у меня Луческу никогда не вызывал симпатии

https://static.news.ru/photo/7a333a36-d043-11ea-8def-fa163e074e61_660.jpg Мирча Луческу Фото: Seskimphoto/imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший менеджер российских футбольных клубов «Москва», «Локомотив» и «Ростов» Юрий Белоус прокомментировал ситуацию с назначением экс-наставника донецкого «Шахтёра» и питерского «Зенита» румына Мирчи Луческу главным тренером киевского «Динамо».

Появилась информация, что Луческу спустя четыре дня после назначения наставником «Динамо» (Киев) отказался приступать к работе с украинским клубом, столкнувшись с жесточайшим противостоянием со стороны болельщиков команды. Фанаты столичного «Динамо» не могут смириться с тем, что во главе команды встал специалист, долгие годы работавший в рядах донецкого «Шахтёра» — самого принципиального соперника киевлян в чемпионате Украины.

Мирча Луческу лично у меня никогда не вызывал симпатии в силу своей неадекватности, постоянных апелляций к судьям и так далее. И если этот специалист решил уйти, даже не появившись в киевском «Динамо», то Игорю Михайловичу следует перекреститься и найти нормального тренера, — сказал Белоус в интервью NEWS.ru.

Известный менеджер и президент компании «Футбол Маркет» также добавил, что на месте Луческу вполне мог оказаться российский специалист Юрий Сёмин.

Сёмин — ровесник Луческу, так почему нет? Если Луческу в 74 года приглашают в киевское «Динамо», то почему не позвать Юрия Павловича, который всего на год моложе? Мы же прекрасно помним, что Юрий Сёмин приводил киевлян к титулу в украинском чемпионате, и в том, что этот специалист — серьёзный профессионал, нет никаких сомнений, — отметил Белоус.

Полностью интервью с Юрием Белоусом читайте в ближайшее время в разделе «Спорт» на сайте NEWS.ru.