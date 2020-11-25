Австралийский футболист променял свадьбу на футбольный матч

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Голкипер австралийского футбольного клуба Lions Люк Борейн в день своей свадьбы отказался от застолий с гостями, чтобы принять участие в футбольном матче своей команды.

Свадьба Борейна и его невесты Эллен была назначена на 21 ноября, однако незадолго до торжества стало известно, что из-за связанных с пандемией переносов расписаний матчей на этот день выпала игра его команды в полуфинале Национальной премьер-лиги, сообщает РЕН ТВ.

Жених сразу после официальной части направился на стадион, где сменил парадный костюм на спортивную форму.

Молодая жена вратаря также приехала на стадион поболеть за мужа, она весь матч просидела на трибуне в свадебном платье.

Тренер команды отмечает, что ни за что не потребовал бы от игрока подобной самоотдачи — Борейн променял свадьбу на футбол по собственной инициативе.

Он сказал: «Не беспокойтесь об этом, всё под контролем». Клуб никогда бы не помешал свадьбе игрока. Но они сами решили отпраздновать этот момент вместе с нами, за что мы им очень благодарны, — рассказал тренер.

В этой игре команда Борейна обыграла соперников со счётом 4:1.

Отмечается, что невеста Борейна — тоже спортсменка. Она играет на позиции вратаря в женском футбольном клубе South United.

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