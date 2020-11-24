Спортсмен потратил один млн долларов на еду для родного города

https://static.news.ru/photo/9d5ec3d0-2ef9-11eb-b1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emiliano Sordi/Twitter.com

Боец ММА из Аргентины Эмильяно Сорди потратил один миллион долларов во благо родного города Рио-Куарто. На указанную сумму спортсмен купил еды для местных жителей.

В прошлом году Сорди победил в Профессиональной бойцовской лиге. За лидерство он получил миллион. Однако потратить крупную сумму боец решил на на свои нужды, а на помощь людям, живущим в его родном городе.

Население Рио-Куарто составляет 184 тысячи человек. Выходец оттуда, ставший чемпионом Профессиональной бойцовской лиги, оценил положение города. Сорди отметил, что всем местным жителям очень трудно, а экономическая ситуация просто ужасная. Еду он раздавал в условиях карантина по коронавирусу. Сначала помощь получали по 300 человек в день, затем по три тысячи, сообщает портал MMA Junkie.

В настоящий момент спортсмену 29 лет. За период своей профессиональной карьеры Сорди на ринге 22 раза победил и восемь раз проиграл.

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