Два чрезмерно азартных футболиста сочинского клуба отстранены от спорта

https://static.news.ru/photo/7d88c814-2a6a-11eb-9be7-fa163e074e61_660.jpg Никита Колдунов Фото: ni_junior/instagam.com

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил двух игроков из клуба «Сочи» от тренировок и соревнований. Причиной стала их азартность, не одобряемая регламентом.

Речь идёт о полузащитнике Никите Колдунове и бывшем игроке молодёжного состава Павле Коркине, который сейчас находится в статусе свободного агента. Они получили дисциплинарные наказания в виде замечания и запрета на любую связанную с футболом деятельность сроком на шесть месяцев условно.

Заседание комитета состоялось 18 ноября, сообщает «Коммерсант».

Причиной взыскания стал факт игры на тотализаторе. В ходе разбирательства было установлено, что футболисты нарушили ст. 18 Регламента РФС по этике и ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которой регламентированы права и обязанности футболистов.

Подробности о нарушениях спортсменов не уточняются.

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