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Руководство московского футбольного клуба «Динамо» назначило исполняющим обязанности главного тренера Кирилла Новикова.

Как сообщает пресс-служба москвичей, Новиков на данный момент возглавляет дубль «бело-голубых», который лидирует в молодёжном первенстве, и с 8 октября будет совмещать обе тренерские должности. «Динамо» в турнирной таблице Российской...