Английский футбольный клуб «Барнсли» сообщил, что главный тренер Даниэль Штендель прекратил работу с командой.
«Барнсли» проиграл в десяти последних матчах и занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы.
В предыдущем сезоне 45-летний немецкий специалист вывел клуб из Лиги 1 в Чемпионшип.
Новым тренером назначен Адам Мюррей, сообщает пресс-служба клуба.
Руководство московского футбольного клуба «Динамо» назначило исполняющим обязанности главного тренера Кирилла Новикова, писал News.ru.
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