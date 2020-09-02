Продажи на Avito могут обложить налогом

https://static.news.ru/photo/3376e644-edbf-11ea-8877-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В Министерстве финансов заявили, что продажи подержанных вещей от одного человека к другому подлежат налогообложению на общих основаниях по ставке 13%. НДФЛ на продажи бывших в употреблении вещей может приносить в бюджет ежегодно порядка 80 млрд рублей.

Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно, — сообщили «Ведомостям» в Минфине.

В ведомстве уточнили, что законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и соцсети функции налоговых агентов, в связи с чем уплачивать налог из средств пользователей они не могут.

Совместное исследование Data Insight и Avito показало, что продажи от человека к человеку неуклонно растут. За два года их число увеличилось почти в два раза — с 90 млн сделок в 2017 году до 177 млн в 2019-м. В 60% случаев вещь уже была в употреблении, а в 29% — была новой, доля остальных продаж приходится на коллекционные товары, антиквариат, животных и растения.

В пресс-службе Avito отметили, что продавец сам отвечает за налогообложение своих доходов, поэтому налоги с таких сделок и не уплачиваются. Партнёр юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнёры» Дмитрий Клеточкин выразил сомнение, что государство станет отслеживать микротранзакции на Avito. При этом, как отмечают «Ведомости», доход от налогообложения подобных сделок возможен.

В Минфине уточнили, что при продаже имущества со сроком владения более трёх лет НДФЛ не уплачивается. Однако, по словам адвоката Павла Желновода, воспользоваться этим правом будет непросто, так как сложно доказать период владения имуществом.

В целом эксперты полагают, что попытка собирать налоги с продаж б/у вещей приведёт к бегству потенциальных продавцов и покупателей с онлайн-платформ.

Как писал NEWS.ru, в объявлениях на онлайн-платформе Avito появилось сообщение о продаже завода «Электроцинк» во Владикавказе. Владелец предприятия оценил его стоимость в 1,2 млрд рублей. К заводу прилагаются три земельных участка площадью 64,4 га, 216 зданий площадью 433 тыс. кв. м, 141 транспортное средство, около 5 тыс. единиц техники и собственная железная дорога. В качестве преимущества собственник завода указывает на большое количество металлургов в городе. Предприятие, которое выпускало цинк, свинец, кадмий и серную кислоту, было законсервировано в 2018 году после крупного пожара.