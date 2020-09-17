Кабмин предложил увеличить пенсионные взносы для ряда граждан

https://static.news.ru/photo/6f483df8-f904-11ea-8759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается с 2022 года увеличить фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов.

В настоящее время перечисленные категории граждан сами платят за себя эти страховые взносы. Если их доход за расчётный период не превышает 300 тыс. рублей, взнос по ОПС составляет 32 448 рублей, если доход выше — взнос увеличивается на сумму фиксированного размера плюс 1% от суммы дохода. По ОМС взнос не зависит от суммы дохода и составляет 8 426 рублей.

Правительство предлагает в 2021 году оставить фиксированный размер взноса по ОПС и ОМС на уровне 2020 года, а с 2022 года увеличить их на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы. Этот показатель будет взят из данных прогноза социально-экономического развития России.

Таким образом, в 2022 году взнос по ОПС увеличится до 34 445 рублей, в 2023-ем — до 36 723 рублей. Взнос на ОМС вырастет до 8 766 рублей в 2022 году и до 9 119 рублей в 2023 году. В результате этого, поступления в Пенсионный фонд России должны повыситься со 152 до 170 млрд рублей в 2023 году, а в Фонд ОМС — с 27 до 29,25 млрд рублей, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, в 2021 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) вырастет до 295 млрд рублей — максимального за последние пять лет значения. В июне при составлении проекта бюджета на 2021 год потребность ПФР в трансферте оценивалась в 4,12 трлн рублей, или 42,6% общих доходов. Однако за счёт резкого увеличения дефицита бюджета Пенсионного фонда в 2021 году трансферт из госбюджета составит 3,53 трлн рублей, или 38% всех доходов фонда. Согласно проекту бюджета ПФР, в 2022 и 2023 годах также запланировано снижение прогнозируемого размера трансферта, доля которого в доходах Пенсионного фонда будет держаться в районе 38%.