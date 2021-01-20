ЦБ может ввести ограничения на выдачу отдельных видов кредитов

https://static.news.ru/photo/084658ca-5bb9-11eb-a2ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Центробанк планирует проанализировать целесообразность введения законодательных ограничений на выдачу отдельных видов кредитов и займов. Речь идёт о выдаче необеспеченных кредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

«Дорожная карта» на 2021–2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового макропруденциального инструментария, предусматривающего количественное ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности необеспеченных потребительских кредитов заёмщикам с высоким уровнем долговой нагрузки,— сообщили в ЦБ.

Регулятор планирует подготовить предложения о закреплении обязанности кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки. По данным на конец 2020 года, доля просроченных потребительских кредитов в России составила 16%.

Как писал NEWS.ru, в 2021 году следует ожидать сокращения выдачи потребительских кредитов. Об этом заявил банковский эксперт и президент Ассоциации коллекторов Эльман Мехтиев. Специалист удивился, что потребительское кредитование упало всего на 3%, хотя в других секторах снижение составило не менее трети в сравнении с показателями прошлого года.

Уровень одобрения кредитов россиянам поставил трёхлетний антирекорд. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В 2020 году стороны одобрили только треть (33,9%) полученных заявок на кредиты. В сравнении с 2019 годом доля удовлетворённых обращений упала на три процентных пункта, до трёхлетнего минимума.

Кредитная политика была ужесточена во всех сегментах, но больше всего затронула автокредитование, где в 2020 году было отклонено 62% заявок. Снизился уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт до 31,2%. При этом вопреки кризису в прошлом году было взято рекордное число ипотечных кредитов, а также был поставлен новый рекорд по объёму ипотечного кредитования.