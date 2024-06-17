Трусова выходит замуж: что известно о парнях Щербаковой и других фигуристок

Фото: Dmitry Golubovich,Vladimir Baranov/Global Look Press

Макар Игнатов, Александра Трусова

Несколько лет назад Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова были непобедимы. Трио занималось у Этери Тутберидзе и выигрывало медали всех главных стартов. Сейчас Александра и Анна приостановили спортивные карьеры, а Алена сменила одиночное катание на парное. Что нового происходит в жизни самых звездных российских фигуристок — в материале NEWS.ru.

За кого Трусова выходит замуж

Трусова выходит замуж спустя полгода после начала отношений с фигуристом Макаром Игнатовым. Об этом молодые люди сообщили в соцсетях. Известно, что спортсмен сделал предложение в ночь с 16 на 17 июня в Петербурге во время развода мостов. Трусова ответила согласием — на одной из фотографий на пальце Александры надето обручальное кольцо. 21 июня Макару исполняется 24 года, через два дня после этого празднует день рождения Саша — ей будет 20 лет.

На событие отреагировали многие знаменитости — двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионка Европы Александра Бойкова, олимпийская чемпионка Вера Бирюкова, блогер Софа Купер, продюсер Яна Рудковская.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова назвала свадьбу Трусовой и Игнатова прекрасной новостью, но предположила, что Александра в профессиональный спорт уже не вернется. Фигуристка не выступает на официальных соревнованиях с сезона-2022/23.

«По поводу ее возвращения в спорт, я не успела ею насладиться, мне бы хотелось ее увидеть, но думаю, что этого уже не произойдет», — считает Тарасова.

Игнатов расстался с невестой ради Трусовой

Трусова и Игнатов были коллегами по сборной, а в последнее время вместе принимали участие в шоу Евгения Плющенко. На чемпионате Санкт-Петербурга в январе 2024 года болельщики впервые заметили, что фигуристы стали не просто друзьями.

Александра приехала на турнир, где выступал Макар. Во время выступления Игнатова спортсменка держала в руках его олимпийку, а после зрители заметили, как спортсмены поцеловались.

До отношений с Макаром Саша встречалась с его другом — чемпионом Европы Марком Кондратюком. Игнатов был помолвлен. Его бывшая девушка не фигуристка, но была знакома со многими российскими звездами.

Сейчас Игнатов является членом сборной страны и борется за пьедестал на всех внутренних стартах. Его называют секс-символом российского фигурного катания. Таким званием фигуриста наделил олимпийский чемпион Алексей Ягудин на Кубке Первого канала — 2022, когда представлял Макара в качестве участника турнира.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова

Тайный роман Щербаковой оказался выдумкой

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не принимала участия в крупных соревнованиях с 2022 года. При этом она не объявляла о завершении спортивной карьеры. Фигуристка выступала во многих ледовых шоу — Этери Тутберидзе, хореографа-постановщика Ильи Авербуха и олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Щербакова также была ведущей проекта «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным.

20 марта Анна перенесла операцию на голеностопе. Она опубликовала видеоролик, в котором рассказала о хирургическом вмешательстве, находясь на операционном столе.

Щербакова никогда открыто не говорила о своей личной жизни. Несколько дней назад в СМИ появилась информация о романе 20-летней фигуристки и футболиста «Пари НН» Максима Шнапцева. По информации источника, Щербакова больше года состоит в отношениях с молодым человеком. Спортсмены могли познакомиться в апреле 2023 года на матче со «Спартаком».

Но олимпийская чемпионка опровергла слухи. В соцсетях Анна повторила, что обычно не распространяется о личной жизни, но в данной ситуации не смогла не прокомментировать ложную информацию.

«Сегодня вышли ложные новости о моих отношениях с человеком, с которым серьезных отношений у меня не было и мы уже давно не общаемся. Очень жаль, что этот человек решил именно таким образом обратить на себя внимание», — написала 20-летняя фигуристка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анна Щербакова

Косторная отметит годовщину в браке

12 августа прошлого года чемпионка Европы Алена Косторная вышла замуж за фигуриста Георгия Куницу. Молодые люди раньше вместе занимались в группе Этери Тутберидзе. Оба были одиночниками, но в конце концов встали в пару.

Сначала Алена не воспринимала Гошу в качестве спутника жизни. Когда фигуристка впервые увидела коллегу по команде, то посчитала, что Куницу засмеют за его форму одежды. Дело в том, что спортсмен надевал защитную одежду для предотвращения травм, что в группе делали только девушки.

«Он когда пришел, это вообще кошмар был! Я еще подумала: „Ни фига себе, чел, тебе не поперло, сейчас тебя засмеют“», — вспоминала Косторная.

Позже Георгий уехал в Петербург и начал карьеру в парном катании под руководством Тамары Москвиной. Но хороших результатов не удалось достичь и в Северной столице.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алена Косторная

Алена же за это время успела дважды сменить тренера — сначала перешла в академию Евгения Плющенко, а позже вернулась к Этери Тутберидзе. Она неоднократно получала переломы, боролась за восстановление прыжков ультра-си и пропустила Олимпиаду в Пекине.

В таком состоянии Алена и Георгий встретились снова. Сначала они принимали участие только в ледовых шоу — учили поддержки, выбросы, вращения. А позже приняли решение соревноваться на профессиональном уровне.

Тогда между молодыми людьми и завязались отношения. Косторная отмечала, что Куница очень внимательный партнер. Георгию же нравилось чувство юмора Алены. Они много времени проводили вдвоем — фигуристы вместе отдыхали и тренировались.

15 мая 2023 года Куница сделал Косторной предложение, а 12 августа спортсмены поженились. На свадьбе присутствовала и Щербакова — несмотря на то что девушки были соперницами на льду, они успевали поддерживать теплые отношения вне тренировок.

«Я стала подозревать что-то, когда Гоша начал убегать от меня, чтобы я в его сумку не залезла. Раньше телефон всегда в нее клала, а тут спросила, зачем он её взял. „Да“ ответила сразу, так как давно поняла, что это тот самый человек и точно не передумаю», — делилась Косторная в интервью «Спорт-экспрессу».

Читайте также:

Фигуристка Трусова выходит замуж спустя полгода отношений

Слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой подошли к концу

Без диктата МОК и WADA: Игры БРИКС стартуют, несмотря на попытки помешать

Рудковская объяснила решение взыскать деньги с девочки, ушедшей от Плющенко

Академия Плющенко потребовала 1,9 млн рублей с ушедшего спортсмена