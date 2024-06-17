Фигуристка Трусова выходит замуж спустя полгода отношений Александра Трусова выходит замуж за фигуриста Макара Игнатова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александра Трусова

19-летняя фигуристка Александра Трусова выходит замуж, об этом стало известно из ее Instagram (деятельность в РФ запрещена). Сначала спортсменка анонсировала радостную новость, а позднее ее избранник фигурист Макар Игнатов опубликовал пост, в котором похвастался, что его возлюбленная сказала «да».

Она сказала да! — поделился он.

Об отношениях Трусовой и Игнатова известно с января. До этого фигуристка встречалась с другим коллегой Марком Кондратюком. Об их расставании сообщила Татьяна Тарасова. Как оказалось, решение о разрыве принял Кондратюк. После этого Трусова сообщила, что предел ее доверия «стал еще ниже» и ей проще жить одной.

Ранее KP.RU сообщило, что российский певец Григорий Лепс сделал предложение руки и сердца 18-летней студентке МГИМО Авроре Киб. Издание со ссылкой на друзей артиста пишет, что девушка пока не дала ответ 61-летнему избраннику.

Журналисты отметили, что Лепс уже неоднократно появлялся на публике с молодой подругой. Так, пару заметили на вручении музыкальной премии и на вечеринке Петербургского международного экономического форума.