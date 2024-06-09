Рудковская объяснила решение взыскать деньги с девочки, ушедшей от Плющенко Рудковская: решение подать в суд на Парсегову связано с нарушением договора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская написала в Telegram-канале, что решение взыскать деньги с фигуристки Арины Парсеговой связано с нарушением договора. По ее словам, мама юной спортсменки забрала девочку из частной академии Евгения Плющенко. До этого момента все расходы за тренировки на себя брало руководство, в том числе Рудковская, однако после ухода средства должны быть возмещены.

Ни слова благодарности за два года работы всего тренерского штаба «Ангелов Плющенко» и за вложенные в Арину за год 1,9 млн (договор действовал год перед их уходом, поэтому суммы актировались с момента его подписания, а по факту денег было вложено раза в два больше). <...> Мы, конечно, очень добрые люди с мужем, но всему есть предел, — написала Рудковская.

Вместе с тем продюсер назвала Парсегову талантливым ребенком, который достиг многого за два года тренировок. По словам Рудковской, мама девочки забрала ее со словами о том, что Плющенко не учит ее прыжкам ультра-си. Однако Арина долгое время болела и супруг просто не хотел ее калечить, добавила она.

Как сообщалось ранее, Парсегова ушла от Плющенко к Этери Тутберидзе. Рудковская объяснила, что ответчицей по делу выступает мать фигуристки.

Ранее пользователи одной из соцсетей перепутали четырехлетнего сына Рудковской с девочкой из-за фотографии, сделанной на Мальдивах. По мнению подписчиков знаменитости, она «хотела девочку». Некоторые саркастично предположили, что с Рудковской рядом чужой ребенок.