Тарасова предположила, вернется ли Трусова в спорт после замужества Тарасова усомнилась, что Трусова вернется в фигурное катание после замужества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Серебряный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова вряд ли вернется в спорт после замужества, такое мнение в беседе с РИА Новости высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она отреагировала на новость о скорой свадьбе Трусовой и фигуриста Макара Игнатова. Тарасова призналась, что не успела насладиться спортсменкой, и хотела бы еще увидеть ее на льду.

По поводу ее возвращения в спорт, я не успела ей насладиться, мне бы хотелось ее увидеть, но думаю, что этого уже не произойдет, — считает Тарасова.

При этом саму свадьбу Трусовой и Игнатова тренер назвала прекрасной новостью. Тарасова напомнила, что в России разрешено вступать в брак с 18 лет.

Ранее Александра Трусова анонсировала в социальных сетях скорую свадьбу с Макаром Игнатовым. Позднее и сам фигурист похвастался, что его возлюбленная сказала «да». Впервые об отношениях Трусовой и Игнатова стало известно в январе.

До этого Тарасова высказалась о переходе фигуристов Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева в сборную Узбекистана. По ее мнению, Россия от этого ничего не потеряет. Тренер отметила, что спортсмены до этого не были претендентами на высокие места.