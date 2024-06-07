Академия Плющенко потребовала 1,9 млн рублей с ушедшего спортсмена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» обратилась в Никулинский суд Москвы с просьбой взыскать денежные средства с ушедшего спортсмена, пишет Telegram-канал судов общей юрисдикции. Ответчиком по иску указана Парсегова Н. С., подробности о ее личности неизвестны. Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года.

Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий, — говорится в публикации.

Издание «Чемпионат» сообщило, что в мае 2023 года от Плющенко ушла 12-летняя фигуристка Арина Парсегова. Сейчас она тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко в начале мая заявил, что в его академии «Ангелы Плющенко» тренерский штаб не допускает использования нецензурной брани в отношении спортсменов. По его мнению, важно, чтобы каждый атлет чувствовал положительное отношение к себе.

Одними из самых запоминающихся номеров России на Евровидении стали выступления Димы Билана в 2006 и 2008 годах и Сергея Лазарева в 2016 и 2019 годах, рассказал ранее музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, фишками номеров Билана стали балерина и рояль, а в другой раз — фигурист Евгений Плющенко и скрипач.