Плющенко запретил ругаться матом на учащихся своей академии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил в интервью журналу «Фигурист», что в его академии «Ангелы Плющенко» тренерский штаб не допускает использования нецензурной брани в отношении спортсменов. По его мнению, важно, чтобы каждый атлет чувствовал положительное отношение к себе.

Насилие и какая-то жестокость в отношении детей у нас запрещены. Я категорически против разного рода щипания детей, уколов какими-то булавками, ну а чтобы бить детей — это недопустимо вообще. Никто не имеет права материть детей, ругаться на них, — сказал Плющенко.

В марте 2017 года фигурист объявил о завершении своей спортивной карьеры. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. У него больше наград, чем у любого другого одиночника или одиночницы в фигурном катании. Плющенко десять раз становился чемпионом России, и ни один из его соотечественников пока не смог побить этот рекорд.

Ранее Рудковская потребовала объяснений от Первого канала, назвав вопиющим решение редакторов вырезать из эфира выступление фигуристов на турнире шоу-программ «Русский вызов». Особое внимание она уделила вопросу о выступлении Софьи Муравьевой — подопечной ее супруга, фигуриста и тренера Евгения Плющенко.