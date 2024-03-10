«Вы считаете это порядочным?»: Рудковская обратилась к Первому каналу Рудковская возмутилась решением Первого канала вырезать из эфира фигуристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская потребовала объяснений от Первого канала в связи с решением редакторов вырезать из эфира выступление фигуристов на турнире шоу-программ «Русский вызов», проходившем 9 марта в Москве. Особое внимание она уделила вопросу о выступлении Софьи Муравьевой — подопечной ее супруга — фигуриста и тренера Евгения Плющенко. В своем Telegram-канале она назвала действия телеканала вопиющими.

Софью Муравьеву, вице-чемпионку России и двукратную чемпионку России по прыжкам, вырезали из эфира Первого канала турнира фигуристов «Русский вызов», показав только в интернете. <...> Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих, просто вопиющий, — написала она.

Рудковская рассказала, что обращалась с этим вопросом к главе дирекции спортивного вещания Первого канала Ольге Черносвитовой. По словам продюсера, представительница телеканала ей ответила, что решение убрать из эфира выступление Муравьевой было редакционным.

Мы Первый канал, делаем что хотим, платим за этот турнир, редакционное решение после просмотра репетиции — вырезать этот номер, нам он не понравился, — так Рудковская описала реакцию Черносвитовой.

Продюсер обратилась к Первому каналу с требованием обратить внимание на эту ситуацию и принять необходимые меры. Рудковская задалась вопросом, по какой именно причине выступление Муравьевой решили не включать в итоговый выпуск и кто принимал соответствующее решение. Действия редакторов она назвала безобразием и унижением.

Также, по моим данным по телевизору не показали выступления [Макара] Игнатова, [Василисы] Кагановской / [Максима] Некрасова, [Елизаветы] Худайбердиевой / [Егора] Базина, [Андрея] Мозалева. <...> Вы считаете это порядочным? — написала продюсер.

Рудковская также опубликовала скриншоты комментариев, оставленных возмущенными зрителями. По ее словам, сложившаяся ситуация в очередной раз бьет по российским фигуристам, которые и без того подвергаются «отмене» со стороны международного спортивного сообщества.

Ранее сообщалось, что суд потребовал от компании продюсера Яны Рудковской выплатить 50 тысяч рублей фотографу Александру Панькову. Фотограф обнаружил сделанную им фотографию в журнале Posta Magazine, который продюсирует Рудковская. Статья в журнале была посвящена путешествиям в Хакасию.