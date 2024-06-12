Слушания в CAS по апелляциям России по делу Валиевой подошли к концу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляциям российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой завершились, сообщил в Telegram-канале фигурист Александр Галлямов. Он выразил надежду на справедливое решение.

Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лед не врет, — написал он.

12 июня CAS провел слушания апелляций Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды. Они попросили вернуть сборной России первое место после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив с первой строчки на третью в командном турнире.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что в истории с допингом Валиевой не было злого умысла. Он считает произошедшую ситуацию «раздолбайством». По его словам, в отношениях между Международным олимпийским комитетом, WADA и Россией явно прослеживается политическая составляющая.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка также анонсировала участие Валиевой в нескольких ледовых шоу. По ее словам, зрители смогут увидеть фигуристку в «Руслане и Людмиле», а также в «Вечерах на хуторе».