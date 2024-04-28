«Раздолбайство»: Губерниев ответил на вопрос о допинге Валиевой Губерниев: в истории с допингом Камилы Валиевой не было злого умысла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Камила Валиева

В истории с допингом российской фигуристки Камилы Валиевой не было злого умысла, заявил в интервью NEWS.ru телеведущий Дмитрий Губерниев. Он считает, что причина случившегося — в «раздолбайстве».

Кто виноват? Наше раздолбайство. Я не верю в злой умысел, — сказал Губерниев.

Он добавил, что в отношениях между МОК, WADA и Россией есть политическая составляющая и, чтобы отношение было справедливым, нужно развивать страну, в частности экономику, и становиться сильнее.

В Китае 23 пловца попались с тем же препаратом, что и Валиева (триметазидин.— NEWS.ru), и с них взятки гладки. США тоже имеют сильные позиции, а мы где-то не дотягиваем. Надо заниматься собственной страной. Мы только сейчас начали об этом открыто говорить. Надо строить фундаментальные дамбы, а не насыпные. Чтобы наша спортивная дамба была фундаментальной, необходимо развивать детско-юношеский спорт, помогать тренерам, институтам сборных, строить объекты и тратить деньги, которые у нас есть, и поменьше заниматься очковтирательством, — считает Губеринев.

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также выступать в шоу с государственной поддержкой.