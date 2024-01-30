Последние новости фигурного катания 30 января: Валиева, Трусова, Щербакова

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова

Фигуристка Камила Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, Александра Трусова вступила в новые отношения, а Анна Щербакова прилетела в Китай. Какие известны последние новости российского фигурного катания?

Какие последние новости известны про Валиеву

Спортивный арбитражный суд (CAS) за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. На этот период фигуристка не может принимать в каком-либо качестве участие в спортивных соревнованиях. При этом олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка пообещала спортсменке место в своих шоу.

«У Валиевой вся жизнь впереди и все шансы выступить еще раз на Олимпиаде. Хочется еще раз пожелать ей сил и терпения. Мы будем ждать ее на Играх, а в течение этого времени Камила может рассчитывать на все шоу, которые у меня существуют», — заявила она NEWS.ru.

В Олимпийском комитете России (ОКР) в ответ на решение CAS сообщили, что отечественному спорту была объявлена война, а также отметили, что рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда уже давно не приходится.

Международный олимпийский комитет (МОК) после вынесения решения по делу Валиевой анонсировал распределение медалей командного турнира фигуристов, прошедшего на Олимпийских играх в Пекине, где сборная России с Камилой Валиевой в составе одержала победу.

Однако сегодня стало известно, что сборной России присудили третье место на командном турнире по фигурному катанию Олимпиады-2022. Такое решение принял Международный союз конькобежцев (ISU). Все из-за дисквалификации Камилы Валиевой.

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press Камила Валиева

Какие последние новости известны про Трусову

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова начала встречаться с медалистом чемпионата России Макаром Игнатовым. Спортсменов заметили вместе на Кубке Санкт-Петербурга, позднее Telegram-канал «Невская фигурка» опубликовал видео поцелуя фигуристов.

До этого Трусова больше года состояла в отношениях с олимпийским чемпионом в командном соревновании Марком Кондратюком, с которым сблизилась после Олимпиады в Пекине. О разрыве фигуристов стало известно летом 2023 года. Об окончании отношений спортсмены не говорили, но в ситуацию внесла ясность тренер Татьяна Тарасова, заявив, что этот роман закончился.

В нынешнем спортивном сезоне фигуристка не принимает участие в соревнованиях, однако она задействована в шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

Известно, что после решения CAS по делу Валиевой Александра Трусова может стать чемпионкой России 2022 года. Этот титул принадлежит Камиле Валиевой, однако в постановлении суда говорится о том, что все титулы спортсменки с 25 декабря 2021 года будут аннулированы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Трусова

Какие последние новости известны про Щербакову

После дисквалификации Камилы Валиевой золото чемпионата Европы в 2022 году может перейти олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой.

После победы на Олимпийских играх в Пекине Щербакова не выступала на соревнованиях. Перед сезоном-2022/23 спортсменка сделала операцию на колене, после которой долго восстанавливалась. Позднее фигуристка принимала участие в ледовых шоу Татьяны Навки.

На днях Щербакова прилетела в Китай, где приняла участие в открытии фестиваля-ярмарки «Сделано в России». Накануне она также объявила в социальных сетях, что проведет летние сборы в Турции с бывшим французским фигуристом, а ныне тренером Флораном Амодио.

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