«Объявлена война»: в ОКР высказались о дисквалификации фигуристки Валиевой ОКР назвал дисквалификацию фигуристки Валиевой войной против российского спорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российскому спорту была объявлена война, а рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда (CAS) уже давно не приходится, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР). Там отметили, что доказательство этого — недавняя дисквалификация российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил после победы в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года.

К сожалению, решение CAS негативное, однако рассчитывать на объективность и беспристрастность этой международной структуры давно уже не приходится <...> По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши, — резюмировали в ОКР.

Ранее CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Там объяснили, что спортсменка не смогла доказать отсутствия намерения принимать стимулянты. Санкция в отношении Валиевой предусматривает четыре года, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки будут аннулированы, в том числе и первое место на Олимпиаде в Пекине.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила NEWS.ru, что Валиеву признали виновной по делу о нарушении антидопинговых правил из-за антироссийской позиции CAS. По ее словам, обычно о дисквалификации сообщают заранее, чтобы спортсмена успели снять с важных соревнований, однако в этом случае поступили в точности наоборот.