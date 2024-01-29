«Спланированная акция»: в Госдуме высказались о дисквалификации Валиевой Депутат Журова: Валиеву дисквалифицировали из-за антироссийской позиции CAS

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Камила Валиева

Фигуристку Камилу Валиеву признали виновной по делу о нарушении антидопинговых правил из-за антироссийской позиции Спортивного арбитражного суда (CAS), рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, обычно о дисквалификации сообщают заранее, чтобы спортсмена успели снять с важных соревнований.

Антироссийские настроения совершенно точно повлияли на решение суда по делу Камилы Валиевой. Обычно за такие микродозы вообще не наказывали либо заранее предупреждали о такой проблеме. Соответственно, спортсмена успевали снять с важных соревнований. В данном случае они дождались информации, что Камила точно будет участвовать в командном олимпийском турнире. И только после этого объявили о дисквалификации. Для меня это спланированная акция, причем хотели принципиально лишить медали за командные соревнования, — сказала Журова.

По мнению парламентария, если бы Камила Валиева выступала индивидуально, суд мог вынести другое решение. Таким образом организация попыталась наказать и притеснить Россию, заключила Журова.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Там объяснили, что спортсменка не смогла доказать отсутствия намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия будет лишена командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.