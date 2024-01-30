МОК раскрыл, что будет с медалями после дисквалификации Валиевой МОК не стал скрывать, как распределят медали фигуристов с ОИ в Пекине

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Камила Валиева

Участники командного турнира фигуристов, прошедшего на Играх в Пекине, наконец смогут получить свои медали. Распределение медалей анонсировал Международный олимпийский комитет (МОК). Как отмечается на сайте организации, решение спорной ситуации стало возможным благодаря созданию нового рейтинга соревнований, которым занимаются специалисты Международного союза конькобежцев (ISU).

МОК приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в это дело и спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то могут получить свои медали, которых они так долго ждали, — говорится в заявлении.

Накануне, 29 января, Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Россиянка в составе сборной выступала на ОИ в Пекине, завоевав золото. Медали до сих пор не были вручены из-за скандала с пробами российской спортсменки. Теперь если команду из России лишат первого места, то золотые медали достанутся спортсменам из США, серебро — из Японии, а замкнет тройку лидеров Канада. Вручение, как анонсируется, пройдет в рамках «достойной церемонии награждения».