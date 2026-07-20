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20 июля 2026 в 12:03

Что реально найти в лесу в июле и августе: маслята, опята, сыроежки

Что реально найти в лесу в июле и августе: маслята, опята, сыроежки Что реально найти в лесу в июле и августе: маслята, опята, сыроежки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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За оставшиеся дни лета заядлый грибник еще может насобирать множество грибов — причем самых разных. В это время в лесу активно плодоносят маслята, опята, сыроежки и другие виды. Особенно щедры центральные регионы России, включая Подмосковье, где хвойные и смешанные леса дарят богатый урожай.

Где и как искать сыроежки, маслята и летние опята

В средней полосе и на северо-западе маслята и сыроежки встречаются повсеместно в сосновых и смешанных массивах. Летние опята предпочитают влажные низины, овраги и старые пни в лиственных и смешанных лесах. В Подмосковье все эти грибы точно есть: маслята и сыроежки идут с июня-июля, опята — с середины лета. Кроме них, в июле — августе здесь активно растут белые, подберезовики, подосиновики, лисички, моховики и грузди.

Опытные грибники знают, что успех тихой охоты зависит от правильного подхода. Маслята, сыроежки и летние опята — благодарные грибы, которые щедро растут в подходящих местах Подмосковья и других регионах. Главное — знать их излюбленные условия и правила аккуратного сбора, чтобы принести домой целые и свежие трофеи.

  • Маслята любят молодые сосняки, опушки и солнечные поляны со мхом. Ищите после дождя — они появляются быстро. Срезайте ножом у основания, очищайте шляпку от пленки сразу в лесу. Несите в корзину или решетчатый ящик, чтобы не помять.

  • Сыроежки встречаются в смешанных и лиственных лесах, часто на влажных участках и опушках. Они хрупкие, поэтому срезайте аккуратно, не выдергивайте. Перекладывайте листьями или мхом, чтобы не сломать.

  • Летние опята растут семейками на пнях, валежнике и у корней деревьев в оврагах и низинах. Берите молодые, срезайте ножом, оставляя грибницу. Транспортируйте в корзине слоями, не уплотняя.

Соблюдая эти простые правила, вы сохраните грибы в отличном состоянии и не навредите грибнице. Помните, что правильный сбор — это уважение к лесу, которое позволяет урожаю возобновляться год за годом. Теперь, когда тактика ясна, можно смело отправляться на поиски других летних находок.

Что реально найти в лесу в июле и августе: маслята, опята, сыроежки Что реально найти в лесу в июле и августе: маслята, опята, сыроежки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Другие грибы июля — августа в Подмосковье

Кроме основных видов, в июле — августе в подмосковных лесах вас ждет отличный выбор и других вкусных грибов, которые легко дополнят вашу корзину.

  • Белые, подберезовики и подосиновики растут в смешанных лесах Богородского округа, Егорьевска, Коломны, Чехова.

  • Лисички — в Наро-Фоминске, Мытищах, Орехово-Зуево.

  • Грузди, моховики и рыжики — в Щелковском, Волоколамском и Дмитровском округах.

Правила безопасного посещения леса

Всегда сообщайте близким или друзьям точный маршрут, район и примерное время возвращения. Возьмите полностью заряженный телефон с установленной офлайн-картой, компас или GPS-навигатор, запас воды не менее литра, небольшой перекус, нож, средство от клещей и комаров, яркую одежду, свисток и спички в водонепроницаемом пакете.

Идите по тропинкам, ориентируйтесь по солнцу и крупным приметам, не углубляйтесь в незнакомые места после 17–18 часов. Если почувствовали усталость — сразу возвращайтесь. В случае потери ориентации оставайтесь на месте и подавайте сигналы. Берегите себя и лес!

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советы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
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