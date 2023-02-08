Зеленский передал три региона Украины под управление силовиков Зеленский назначил новыми главами администраций в трех областях силовиков

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Днепропетровской области и подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей. Руководителями регионов стали Сергей Лысак, Юрий Малашко и Александр Прокудин соответственно. Документ о назначении был подписан 7 февраля, сообщили в офисе главы государства.

По информации СМИ, новые губернаторы являются выходцами из силовых структур. В частности, Сергей Лысак ранее занимал пост начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровской области. Он считается приближенным главы СБУ Василия Малюка. Юрий Малашко являлся заместителем главы Антитеррористического центра при СБУ, а Александр Прокудин с 2019 по февраля 2022 года был начальником главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Ранее Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.

Перед этим замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович. Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. Также после отпуска был уволен замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко.