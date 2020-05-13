Запрет Киева на российские соцсети назвали продлением политики Порошенко

https://static.news.ru/photo/57a7fdf4-9695-11ea-9515-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: ​​​​​​​Xinhua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский, запрещая на территории страны российские социальные сети и интернет-сервисы, продлевает политику своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал политолог, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Эксперт, комментируя действия Киева, отметил, что таким образом гражданам Украины не позволяют узнавать альтернативную точку зрения и делать объективные выводы о реальной мировой ситуации и отношении россиян к украинцам.

Зеленский, подчеркнул Жарихин, считает, что к России нужно нагнетать ненависть и неприязнь через подконтрольные правительству Украины СМИ. Как подчеркнул политолог, Киев представляет РФ в виде агрессора, а российские соцсети эту картину разрушают, поэтому их закрывают.

Надо сказать, что на самом деле эти меры действуют только на самых ленивых граждан Украины. Менее ленивые прекрасно знают, как обходить эти запрещения, и статистика показывает, что они активно продолжают читать российские сайты и участвовать в российских социальных сетях, — цитирует Жарихина радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, запрет на использование российских социальных сетей и интернет-сервисов на территории Украины продлевается ещё на год.

В частности, доступ запрещён к таким ресурсам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru.