Зеленский продлил запрет на доступ к российским соцсетям на Украине

Запрет на использование российских социальных сетей и интернет-сервисов на территории Украины продлевается ещё на год.
В частности, доступ запрещён к таким ресурсам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru. Соответствующий указ от 14 мая
Как писал NEWS.ru ранее, на прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.
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