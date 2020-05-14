Европа

Зеленский продлил запрет на доступ к российским соцсетям на Украине

00:43, 15 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на использование российских социальных сетей и интернет-сервисов на территории Украины продлевается ещё на год.

В частности, доступ запрещён к таким ресурсам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru. Соответствующий указ от 14 мая опубликован на сайте главы Украины Владимира Зеленского.

Как писал NEWS.ru ранее, на прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.

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