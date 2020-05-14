Зеленский продлил запрет на доступ к российским соцсетям на Украине

https://static.news.ru/photo/e6b7351a-962b-11ea-865c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет на использование российских социальных сетей и интернет-сервисов на территории Украины продлевается ещё на год.

В частности, доступ запрещён к таким ресурсам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и Mail.ru. Соответствующий указ от 14 мая опубликован на сайте главы Украины Владимира Зеленского.

Как писал NEWS.ru ранее, на прошедшем онлайн-заседании трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Киев в очередной раз исключил возможность закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.