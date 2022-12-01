WSJ: ЕC не сможет конфисковать замороженные средства ЦБ РФ WSJ: Евросоюз признал, что не вправе конфисковать замороженные активы ЦБ в пользу Украины

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Представители Евросоюза признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России для оказания помощи Украине. Это связано с действием международного принципа государственного иммунитета, пишет газета The Wall Street Journal.

Как указывает издание, Еврокомиссия дала понять, что вместо конфискации активов ЦБ предлагается учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине. Представители ЕК заявили газете, что у ЕС нет данных о том, какой суммой активов ЦБ РФ владеют отдельные страны объединения, а также какую долю составляют ликвидные активы.

Ранее Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов для компенсации выплат Киеву. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на текущий момент европейская организация оценивает ущерб, нанесенный Украине, в €600 млрд. В конце октября, по мнению членов Еврокомиссии, размер ущерба был вдвое меньше — €385 млрд.

Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что американцы планируют через Украину получить замороженные резервы России. Он предположил, что таким образом произойдет крупнейшая на Западе операция по отмыванию денег. По словам депутата, США хотят лишить ЕС этих денег, так как европейцы являются финансовыми конкурентами Вашингтона.