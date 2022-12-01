В Госдуме рассказали о крупнейшей махинации Запада против России Депутат Делягин: на Западе произойдет крупнейшая операция по отмыванию денег в истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Делягин

Американцы планируют через Украину получить замороженные резервы России, заявил в разговоре с журналистами заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он предположил, что таким образом произойдет крупнейшая на Западе операция по отмыванию денег, передает Lenta.ru. По словам депутата, США хотят лишить ЕС этих денег, так как европейцы все же являются финансовым конкурентами Вашингтона.

Для этого нужно, чтобы они эти деньги кому-нибудь отдали. Поэтому они планируют забрать наши деньги себе через Украину. Сейчас европейцы найдут юридическую схему, чтобы украсть эти деньги окончательно. Дальше эти средства будут отданы Украине якобы в счет возмещения убытков. А затем все, что украинцы не украдут, а я думаю, больше половины, будет отдано американцам в счет возмещения кредитов, — сказал Делягин.

Он сказал, что европейцы получили финансовый ресурс после заморозки российских активов. После действий Вашингтона они лишатся этого актива, а долг Киева перед США несколько сократится. Затем, считает Делягин, средства уже «отмоют» и на законных основаниях переведут в США.

Это будет крупнейшая операция по отмыванию денег в официальной истории Запада, — резюмировал замглавы комитета Госдумы.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии Томас Мелл сказал, что страна получит от ЕС еще €21 млн дополнительно к выделенным ранее €135 млн в виде компенсации за поставленное на Украину оружие. По его словам, Эстония сможет использовать эти средства для восстановления своего военного потенциала.