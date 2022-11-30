Эстония получит от ЕС €21 млн за поставленное на Украину оружие

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Эстония получит от ЕС еще €21 млн дополнительно к выделенным ранее €135 млн в виде компенсации за поставленное на Украину оружие, сообщил порталу государственного телерадиовещания ERR пресс-секретарь Министерства обороны страны Томас Мелл. По его словам, Эстония сможет использовать эти средства для восстановления своего военного потенциала.

Европейский союз утвердил шесть пакетов помощи для военной поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF) на общую сумму €3,1 млрд. <...> Эстония получит обратно €156 млн, — сказал Мелл.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «путем к миру» поставку Украине западных систем противовоздушной обороны, заявив об этом на встрече с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Она добавила, что Киев нуждается в сильной финансовой и экономической поддержке.

Позднее она предположила, что на помощь Украине следует направить замороженные российские активы, общая стоимость которых, по ее оценке, превышает €300 млрд. Роль Эстонии в помощи Украине, по мнению Каллас, заключается в предоставлении дополнительного пакета вооружений и миссии по обучению украинских военных.