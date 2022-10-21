В Эстонии предложили направить российские активы на помощь Украине Премьер Эстонии Каллас: замороженные российские активы следует направить на помощь Украине

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что замороженные российские активы следует направить на помощь Украине. По ее словам, конкретное решение по данному вопросу должна вскоре предоставить Еврокомиссия, сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

Что касается предоставления Украине экономической помощи, то тут ключевую роль играет использование замороженного российского имущества — его общая стоимость превышает 300 миллиардов евро. <...> Европейская комиссия получила задание вскоре предложить конкретное решение,- подчеркнула эстонский премьер.

Она добавила, что Еврокомиссия также начинает составлять следующий пакет санкций в отношении России. Каллас назвала важным включение в него запрета на российские телеканалы и экспорт алмазов, отключение от SWIFT новых банков.

Роль Эстонии в помощи Украине, по мнению Каллас, заключается в предоставлении дополнительного пакета вооружений и миссии по обучению украинских военных.

Ранее по итогам саммита Евросоюза лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Страны ЕС заморозили €17,4 млрд активов российского бизнеса и €23 млрд активов Центрального банка России. Всего же в мире в результате антироссийских санкций около $300 млрд золотовалютных резервов РФ оказались замороженными.