ЕК поручили придумать механизм передачи замороженных активов Украине Евросовет поручил Еврокомиссии разработать механизм передачи замороженных активов Украине

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Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита Евросоюза.

Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом, — говорится в документе.

Лидеры ЕС в своих выводах по итогам саммита также констатировали, что «Украина выразила готовность к справедливому миру, который должен включать уважение ее территориальной целостности и суверенитета, защищенных Уставом ООН, обеспечение ее способности защищать себя в будущем, обеспечение ее восстановления, включая изучение возможности сделать это за счет средств из России».

Страны ЕС заморозили €17,4 млрд активов российского бизнеса и €23 млрд активов Центрального банка России. Всего же в мире в результате антироссийских санкций около $300 млрд золотовалютных резервов РФ оказались замороженными.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее обвинил Запад во враждебных действиях по отношению к России, одно из которых — заморозка валютных резервов страны. Решение недружественных стран заморозить российские валютные резервы глава правительства назвал кражей. По его словам, «декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы игнорируются представителями Запада».