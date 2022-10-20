Мишустин обвинил Запад в краже валютных резервов России Мишустин заявил, что российские валютные резервы были украдены странами Запада

Фото: Пресс-служба правительства РФ

Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обвинил Запад во враждебных действиях по отношению к России, одно из которых — заморозка валютных резервов страны. Решение недружественных стран заморозить российские валютные резервы глава правительства назвал кражей. По его словам, «декларировавшиеся ранее и казавшиеся незыблемыми правила совместной работы игнорируются представителями Запада», передает ТАСС.

Вводя все новые пакеты санкций, недружественные страны постарались нанести как можно больший ущерб нашей промышленности, финансовой системе, запугать деловое сообщество. Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура, — сказал премьер на международном экспортном форуме «Сделано в России».

В результате антироссийских санкций около $300 млрд золотовалютных резервов РФ оказались замороженными.

Глава кабмина подчеркнул, что недружественные страны не остановили даже правила открытой экономики, в которой все рынки связаны. По его словам, введение санкций в конечном счете бьет и по самим инициаторам, которые уже столкнулись с рекордной инфляцией, ростом цен на газ, электричество, бензин и на хлеб.

Во многих государствах так называемого развитого мира, еще недавно гордившегося «зелеными» технологиями, возвращаются к углю как источнику энергии, — указал Мишустин.

7 сентября Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать решения по развитию экономики страны в условиях санкций. Окончательный текст доклада будет представлен в правительство и затем президенту Владимиру Путину. По мнению главы правительства, эти инициативы также должны быть детализированы в территориальном разрезе, особенно в части развития региональной инфраструктуры.