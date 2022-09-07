Правительство разработает идеи развития страны с учетом санкций Мишустин поручил доработать и представить идеи по развитию России с учетом санкций

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать решения по развитию экономики страны в условиях санкций, окончательный текст доклада будет представлен в правительство и затем президенту России Владимиру Путину, сообщила пресс-служба кабмина ТАСС. По мнению главы правительства, эти инициативы также должны быть детализированы в территориальном разрезе, особенно в части развития региональной инфраструктуры.

Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать ключевые стратегические решения по основным направлениям экономической политики в условиях внешнего санкционного давления. Проект финального доклада должен быть представлен в правительство, после чего он будет направлен президенту, — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин заявил, что России необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций и ограничений. В частности, по его словам, нужно интенсивнее заниматься внедрением цифровых активов, гарантирующих бесперебойную оплату импорта и экспорта.

Также Мишустин рассказал, что страны Запада усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию. По его словам, ЕС и США продолжают вводить рестрикции против России, несмотря на «негативную отдачу» собственной санкционной политики.

Кроме того, премьер не исключил, что порядка 200 тысяч россиян могут стать безработными уже в ближайший квартал. По его словам, власти России должны помочь им найти новую работу или адаптироваться к ситуации.