Премьер-министр Эстонии Каллас назвала поставки ПВО Украине «путем к миру»

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Поставка западных систем противовоздушной обороны (ПВО) Украине является «путем к миру», заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она добавила, что Киев нуждается в сильной финансовой и экономической поддержке. Заявление, которое было сделано на встрече с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером было опубликовано на сайте пресс-службы эстонского правительства.

Я продолжаю призывать страны направить Украине вооруженную помощь, особенно ПВО. Это путь к миру, — сказала Каллас.

Она отметила, что Таллин и Братислава разделяют взгляды на происходящее на Украине.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь. Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в свою очередь указал на то, что, что в последнее время российские силы наращивают интенсивность ударов по позициям украинской артиллерии и средств ПВО. Специалист пояснил, что причина этого в том, что на фронт активно начали поставлять барражирующие боеприпасы разных классов и корректируемые снаряды.