Кадыров: Украина исчерпала собственный военный потенциал

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) растратили практически весь имеющийся потенциал. Он отметил, что Запад в попытке исправить ситуацию пополняет ряды украинских военных за счет наемников. Глава Чечни добавил, что чеченские бойцы готовят некие «сюрпризы» для подразделений ВСУ, но не уточнил о чем идет речь.

По нашим данным, ВСУ как военная сила совсем истощена и исчерпала себя. На Западе это видят, поэтому пополняют ряды за счет наемников, — написал Кадыров.

Он указал на то, что руководство в Киеве отправляет в бой простых рабочих.

Военный эксперт Владислав Шурыгин ранее рассказал, что в последнее время российские силы наращивают интенсивность ударов по позициям украинской артиллерии и средств ПВО. Специалист пояснил, что причиной этого в том, что на фронт активно начали поставлять барражирующие боеприпасы разных классов и корректируемые снаряды.

По его словам, это позволяет российским военным устраивать охотиться на украинскую артиллерию. Он добавил, что действия ВС РФ серьезно сказываются на наступательные возможности ВСУ. Эксперт уточнил, что украинским военным приходится ждать новые поставки западного вооружения, так как собственные запасы закончились.