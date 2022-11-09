Военный эксперт Шурыгин: усилились высокоточные удары по артиллерии ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в последнее время российские силы наращивают интенсивность ударов по позициям украинской артиллерии и средств ПВО. Специалист пояснил, что причиной этого в том, что на фронт активно начали поставлять барражирующие боеприпасы разных классов и корректируемые снаряды. По его словам, это позволяет российским военным устраивать охотиться на украинскую артиллерию.

Отрабатывается разведывательно-ударный контур — когда мы ведем постоянный поиск целей с беспилотников, и при обнаружении тут же наводим на них высокоточные боеприпасы. После этого мы сразу увидели немало уничтоженных гаубиц М777, самоходных артустановок и зенитных систем, — сказал Шурыгин.

Он добавил, что действия ВС РФ серьезно сказываются на наступательные возможности ВСУ. Эксперт уточнил, что украинским военным приходится ждать новые поставки западного вооружения, так как собственные запасы закончились.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее рассказал, что вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери личного состава на Николаевском направлении, после чего отступили с занятых позиций. В своем Telegram-канале он написал, что перед отступлением украинские военные попыталась провести разведку боем.