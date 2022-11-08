Стремоусов рассказал о тяжелых потерях ВСУ на Николаевском направлении Стремоусов сообщил об отступлении ВСУ на Николаевском направлении

Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери в личном составе на Николаевском направлении, после чего отступили с занятых позиций, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В своем Telegram-канале он написал, что перед отступлением украинские военные попыталась провести разведку территории, сопровожденную артобстрелом.

После массированной артподготовки, ВСУ предприняли попытку разведки боем около 13:30. Однако, ввиду грамотной контрбатарейной борьбы русской артиллерии при поддержке авиации, враг отошел, понеся тяжелые потери в личном составе на Николаевском направлении, — написал Стремоусов.

Помимо этого, член военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области рассказал о боевой активности ВСУ в районе Давыдов Брода. В результате артиллеристы ВС РФ ликвидировали два минометных расчета противника.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские войска отбили атаку ВСУ на Купянском направлении. По его словам, армия Украины попыталась прорваться к населенному пункту Куземовка в ЛНР силами мотопехотного батальона, усиленного танками. Помимо этого, российская авиация в регионе ликвидировала две ротные тактические группы ВСУ.