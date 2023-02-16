ВСУ прокладывают новую дорогу для снабжения Артемовска Военкор Поддубный заявил, что ВСУ прокладывают новую дорогу для снабжения Артемовска

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прокладывают по полям новую дорогу для снабжения Артемовска, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он указал, что самая напряженная обстановка складывается именно у Артемовска, а группировка ВСУ насчитывает около 40–50 тысяч человек, хотя в целом трасса Славянск — Артемовск находится под контролем российских военных.

Противник уже наваливает новую дорогу по полям, для того чтобы обеспечить подвоз и в Артемовск и на окраины, — написал Поддубный.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил, что Артемовск (Бахмут) нужен ВС РФ для того, чтобы боями парализовать украинскую армию, которая вынуждена перебрасывать крупные резервы для удержания города. По его словам, укрепрайон в городе существует «в каждом огороде».

В свою очередь спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные могут в ближайшее время отступить из Артемовска. По его словам, тактические отступления могут понадобиться для сохранения армии, а также для укрепления линии обороны. Он подчеркнул, что сейчас главная задача для ВСУ — не пустить российских военных к Славянску и Краматорску через Артемовск.