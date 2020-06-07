Впервые с конца марта в Британии от COVID-19 умерли меньше 100 человек

Министерство здравоохранения Великобритании рассказало о темпах распространения коронавируса. Впервые с начала марта в стране зафиксировано меньше 100 смертей от COVID-19 за сутки.
Жертвами вируса в течение этого периода стали 77 человек,
Таким образом, общее число погибших составило 40 542 человека. Всего на территории королевства выявили 286 194 заболевших.
Ранее NEWS.ru сообщал, что за минувшие сутки в России было проведено 335 тысяч тестов на коронавирус. Общее число проведённых исследований с начала пандемии — более 12,3 млн.
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