Военный эксперт рассказал о судьбе Зеленского при провале контрнаступления Военный эксперт Подоляка: жизнеспособность Зеленского будет зависеть от результатов контрнаступления

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жизнеспособность президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от результатов контрнаступления ВСУ, при провале он может быть полностью отстранен от управления страной, считает военный эксперт Юрий Подоляка. В разговоре с «360» он отметил, что западные кураторы Киева прагматичны и готовы с легкостью менять своих ставленников, если те неэффективны.

Насколько он будет жизнеспособен, сможет вообще управлять страной и выживет ли, зависит от того, насколько успешно он проведет контрнаступление, — подчеркнул эксперт.

Подоляка добавил, что Зеленский может показать себя «неэффективным менеджером», и тогда его заменят. По его словам, «карту Украины будут отыгрывать до конца». Эксперт уточнил, что делать выводы пока рано. США и западные партнеры готовы простить действующему президенту Украины многое, кроме поражения ВСУ с катастрофическими последствиями, заключил он.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что ситуация для Зеленского ухудшается c каждым днем. По его мнению, украинский лидер теряет поддержку и доверие как западных союзников, так и в собственной стране. Соскин полагает, что Запад уже не верит в успех контрнаступления.