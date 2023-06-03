«Грядет катастрофа»: Зеленскому сообщили плохие новости о контрнаступлении Экс-советник Кучмы Соскин: ситуация для Зеленского ухудшается с каждым днем

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Ситуация для президента Украины Владимира Зеленского ухудшается c каждым днем, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его мнению, украинский лидер теряет поддержку и доверие как западных союзников, так и в собственной стране. Соскин полагает, что Запад уже не верит в успех контрнаступления.

Европа, прежде всего Западная, не хочет контрнаступления Украины и считает его невозможным. Они считают, что может произойти катастрофа, — считает Соскин.

Зеленский 3 июня сообщил, что Украина готова начать контрнаступление. Он отметил, что не знает, сколько времени может занять контрнаступление.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил 2 июня, что потребности Украины в оружии для контрнаступления были удовлетворены. Он подчеркнул, что решение о начале наступления должен принимать Киев.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что после завершения контрнаступления Вооруженных сил Украины Москва нанесет ответный удар. Он также предположил, что вероятность положительного для Киева итога контрнаступления стремится к нулю.