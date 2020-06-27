Во Франции пенсионер разбил урну с бюллетенями из-за просьбы надеть маску

https://static.news.ru/photo/3ab37204-b964-11ea-a386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxime Brault/Global Look Press

80-летний француз устроил скандал на избирательном участке города Ториньи-сюр-Орез в департаменте Йонна после просьбы надеть маску.

Мэр города Пьеррик Бардо сделал замечание пенсионеру, который пришёл на участок без маски. После этого между мужчинами произошла перепалка, во время которой пенсионер схватил урну, чтобы кинуть в политика.

Он угрожал мне физической расправой, а когда понял, что я не отступлю, пообещал бросить мне в голову урну для голосования, — рассказал градоначальник журналистам.

В последним момент пенсионер передумал и ударил урну об пол. Она разбилась.

Я чуть не стал обладателем ожерелья из бюллетеней, — пошутил мэр.

Инцидент привёл к тому, что избирательный участок приостановил работу на 40 минут. Урна была единственной. Было принято решение заказать новую. После её установки голосование продолжилось, оно было продлено на один час.

Как сообщает ТАСС, полицейские задержали пенсионера в связи с подозрением в нанесении оскорблений, насилии и порче имущества.

По состоянию на 18:00 мск явка во втором туре муниципальных выборов во Франции достигла 34,67%. Первый тур прошёл 15 марта 2020 года, тогда в это же время проголосовали 38,77% избирателей.

NEWS.ru писал, что парламентарии из Франции посетят Россию после окончания пандемии.