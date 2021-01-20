В Венгрии одобрили к применению российскую вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/b5fe5496-5b3b-11eb-91b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Национальный институт фармакологии и безопасности питания Венгрии изучил документацию о вакцине российского производства «Спутник V» и рекомендовал одобрить её применение на территории страны.

В настоящее время остаются лабораторные испытания препарата в Национальном центре общественного здоровья, после чего могут быть организованы массовые поставки вакцины из России, сообщает венгерское интернет-издание «Index». Уточняется, что делали поставок глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудит в ходе официального визита в Москву.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза не планируют в ходе саммита ЕС 21 января поднимать вопрос о том, почему Венгрия закупает российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) планирует выдать научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». НИЦ им. Гамалеи подал соответствующую заявку в европейский регулятор.