В столице Австрии неизвестные разгромили католическую церковь

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Около 50 молодых людей восточной внешности разгромили католическую церковь Святого Антония Падуанского в Вене. Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Нападавшие выкрикивали исламистские лозунги, разгромили церковные скамьи и исповедальню. Полиция быстро прибыла на место нападения, но злоумышленникам удалось скрыться.

По предварительной версии, нападавшими были группа молодых людей турецкого происхождения. Как удалось установить правоохранителям, за несколько часов до преступления они общались между собой через социальные сети.

Как сообщал NEWS.ru, 29 октября в Ницце вооружённый ножом мужчина совершил теракт внутри собора Нотр-Дам. Жертвами атаки стали три человека, двое из них были убиты внутри церкви. Преступника удалось задержать. Он получил пулевые ранения и находится в больнице. Известно, что террористом является уроженец Туниса.