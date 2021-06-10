В Раде предложили добавить на форму футболистов ещё несколько регионов РФ

https://static.news.ru/photo/8a8ed720-ca5a-11eb-817a-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Telegram/Гончаренко

Добавить на форму национальной сборной Украины по футболу ещё несколько регионов России предложил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Своей идеей он поделился в Telegram-канале.

Шестого июня на Украине был представлен новый комплект формы национальной сборной по футболу, в которой она должна была выступить на Евро-2020. На футболках были размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», ассоциирующиеся с лозунгами националистов, а также силуэт российского полуострова Крым.

Первоначально УЕФА утвердил данную форму, однако в дальнейшем потребовал убрать надпись «Героям слава!».

Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить, — написал Гончаренко.

К своему сообщению он прикрепил фото, на котором на футбольной форме помимо Крыма также также добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области, включая столицу региона.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что после решения УЕФА о форме национальной команды Украины по футболу он ждёт от президента Владимира Зеленского запрета на футбол в стране.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня.