Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Действующее руководство Украины должно предложить альтернативу Минским соглашениям, а не просто критиковать и переписывать их. Об этом заявил экс-президент страны Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой».

По мнению Порошенко, нет смысла модернизировать соглашения, поскольку они имеют определённую «ценность». Вы знаете, в чем, в частности, ценность «Минска»? Он убедил весь мир в том, что Россия нарушает минские...