В Раде предложили запретить футбол на Украине

После решения УЕФА о форме национальной команды Украины по футболу, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива ждёт от президента Владимира Хеленского запрета на футбол в стране. Об этом законодатель написал в своём Telegram-канале.
После преступного решения УЕФА в отношении запрета слогана «Слава Украине» жду от президента Зеленского запрета игры футбол в целом в нашей стране и сноса всех футбольных стадионов, как сепаратистского вида спорта, — написал Кива.
Также депутат напомнил, что некоторое время назад бывший президент Украины Пётр Порошенко признал георгиевскую ленту «сепаратистским символом».
Так и сейчас мы должны быть последовательны и системны в политике «патриотического кретинизма» в нашей стране, — иронично отметил законодатель.
Ранее на Украине был представлен новый комплект формы национальной сборной по футболу, в которой она должна была выступить на Евро-2020. На форменных футболках были размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», ассоциирующиеся с лозунгами националистов, а также силуэт российского полуострова Крым.
Первоначально УЕФА утвердил данную форму, однако в дальнейшем потребовал убрать надпись «Героям слава!».