В Германии в ближайшее время может появиться своя вакцина от COVID-19

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Вакцина от COVID-19 производства Германии может появиться уже в ближайшие месяцы, однако пока неясно, какими свойствами будет обладать препарат, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Я испытываю оптимизм относительно того, что вакцина может быть доступна уже в ближайшие месяцы и точно — в следующем году, — отметил Шпан в эфире телеканала ZDF.

По его словам, пока что нет чётких данных, как часто нужно будет делать повторную прививку и как долго будет сохраняться иммунитет. Особую обеспокоенность вызывает динамика новых случаев заражения COVID-19 — за последние сутки в ФРГ зарегистрировано 1445 случаев заболевания. При этом всего с начала пандемии в Германии заразились 219,9 тысячи человек. Также наблюдается падение среднего возраста инфицированных — на прошлой неделе он составил 34 года.

В минувший вторник, 11 августа, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Её разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ совместно с РФПИ. Препарат, получивший название «Спутник V», прошёл все необходимые клинические испытания в июне и июле.

В Германии разработкой вакцины от COVID-19 занимаются компании Biontech, Curevac и IDT Biologika.

Ранее NEWS.ru писал, что защитные свойства российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) сохранятся в течение как минимум двух лет после введения препарата, рассказал руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.