В Европе сообщили о невозможности вступления Украины в НАТО Еврокомиссар Бретон: Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий

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Украина не может вступить в НАТО в условиях военных действий на своей территории, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон в эфире французского телеканала BFM. Он отметил, что пока трудно сказать, когда они закончатся.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в Альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся, — сказал Бретон.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина давно доказала совместимость со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг тогда отказался давать точный ответ о возможности вступления Украины в блок.