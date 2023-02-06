В Эстонии с 6 февраля запретят ввозить из России бензин в канистрах

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В связи с завершением переходного периода санкций, введённых Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из России, водителям автомобилей запретят ввозить из РФ в Эстонию бензин в канистрах, сообщает Налогово-таможенный департамент балтийской республики. Представитель департамента Пирет Тинкус подчеркнула, что топливо для механических транспортных средств также входит в список запрещенных товаров.

Таким образом, начиная с 6 февраля водитель имеет право ввозить в ЕС только то топливо, которое находится в штатном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в этом же транспортном средстве. Бензин в канистрах ввозить запрещено.

Также нарушением санкции будет считаться слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно.

2 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал к полному отказу от импорта из России нефти, газа и урана в рамках очередного пакета санкций. Кроме того, парламентарии предложили снизить потолок цен на российскую нефть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к новому эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, поскольку оно повлечет дальнейшее нарушение баланса на мировых рынках. Он добавил, что Россия принимает меры, чтобы оградить свои интересы от возникающих рисков.