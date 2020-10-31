В Элладской церкви прокомментировали покушение на священника в Лионе

Фото: Evripidis Stylianidis/wikimedia.org

Прокуратура Лиона начала расследование по факту нападения на православного священника в Лионе. Следователи работают в тесном контакте с антитеррористическим подразделением прокуратуры. Возбуждено дело о покушении на убийство.

В настоящее время не исключается ни одна из версий по поводу мотивов этого нападения. Мы работаем в тесном контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой, — цитирует пресс-службу прокуратуры Лиона ТАСС. 52-летний...