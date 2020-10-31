В Элладской церкви прокомментировали покушение на священника в Лионе

https://static.news.ru/photo/5ad922d0-1bad-11eb-a812-fa163e074e61_660.jpgАрхиепископ Афинский и всей Греции ИеронимФото: Evripidis Stylianidis/wikimedia.org
Нападение на православного священнослужителя в Лионе «выходит за пределы человеческой логики». Так прокомментировал инцидент глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.
Переходит человеческую логику этот ужас, что религия вооружает руки ослеплённых ненавистью террористов. Что крайне нетерпимые и фанатичные люди, фундаменталисты насилия и смерти, используют религию как сферу, направленную на самое сердце свободы и религиозную свободу других, как оружие для устранения всех противоположных взглядов и каждого человека, который в цивилизованном мире имеет неотъемлемое право их выражать, — приводит РИА Новости слова архиепископа.
Как писал NEWS.ru, неизвестный ранил 52-летнего священника, когда тот закрывал двери в храм. Нападавший выстрелил в него два раза из охотничьего ружья, а затем скрылся. Злоумышленник воспользовался тем, что в стране действует режим самоизоляции и на улицах практически нет людей. Свидетелями преступления стали два человека, сидевшие в припаркованной машине. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. К расследованию происшествия подключился отдел по борьбе с терроризмом.
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